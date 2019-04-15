В Тульской области "Мерседес" протаранил отбойник: пострадал ребенок
14 апреля 2019 года, в 23:40 на 127-ом километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.
38-летний мужчина на автомобиле «Mersedes Benz», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в препятствие - в металлическое барьерное ограждение по ходу движения.
В результате ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Mersedes» - девочка 14 лет.
Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.
В момент происшествия несовершеннолетняя располагалась на заднем сидении автомобиля и не была пристегнута ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU