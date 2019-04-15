В Тульской области "Мерседес" протаранил отбойник: пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-15T14:53:48+03:00

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14 апреля 2019 года, в 23:40 на 127-ом километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.

38-летний мужчина на автомобиле «Mersedes Benz», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в препятствие - в металлическое барьерное ограждение по ходу движения.

В результате ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Mersedes» - девочка 14 лет.

Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.

В момент происшествия несовершеннолетняя располагалась на заднем сидении автомобиля и не была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU