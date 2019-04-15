В Донском "Ауди" сбила подростка

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-15T14:33:53+03:00

Фото: УГИБДД России по Тульской области

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний мальчик пострадал

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14 апреля 2019 года, в 20:40 на улице Новой микрорайона Центральный города Донской Тульской области произошло ДТП.

28-летний молодой человек на автомобиле «Audi A4» сбил несовершеннолетнего пешехода - юношу 17 лет.

Он, по предварительной информации, переходил проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU