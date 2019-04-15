2019-04-15T14:33:53+03:00
Происшествия

В Донском "Ауди" сбила подростка

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний мальчик пострадал
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:

14 апреля 2019 года, в 20:40 на улице Новой микрорайона Центральный города Донской Тульской области произошло ДТП.

28-летний молодой человек на автомобиле «Audi A4» сбил несовершеннолетнего пешехода - юношу 17 лет.

Он, по предварительной информации, переходил проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тульские спортсмены завоевали медали в акробатическом рок-н-ролле, самбо, боксе и дзюдо
На Рязанской в Туле перевернулся автокран
В Туле прошла акция «День призывника»
В Туле прошел велоквест «Поехали»
6000 школьников этим летом отдохнут в загородных лагерях Тулы
В Тульской области "Мерседес" протаранил отбойник: пострадал ребенок
В Туле иномарка насмерть сбила женщину
В Туле откроется выставка «Кремли России»
За ночь в Тульской области поймали пятерых нелегальных перевозчиков пассажиров
Первые 100 000 камер — домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты
В ДТП с четырьмя авто под Тулой пострадал ребенок
В Туле 22-летний парень угнал машину у таксиста
В Тульской области организована горячая линия по вопросам качества услуг в общепитах
Автобус с детьми опрокинулся в кювет под Тулой: возбуждено уголовное дело
Музеи Куликова поля перешли на летний режим