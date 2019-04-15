В Донском "Ауди" сбила подростка
В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний мальчик пострадал
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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14 апреля 2019 года, в 20:40 на улице Новой микрорайона Центральный города Донской Тульской области произошло ДТП.
28-летний молодой человек на автомобиле «Audi A4» сбил несовершеннолетнего пешехода - юношу 17 лет.
Он, по предварительной информации, переходил проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU