В Туле иномарка насмерть сбила женщину
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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13 апреля 2019 года, в 22:20 на 189-ом километре автодороги М-2 «Крым» городского округа города Тулы произошло ДТП.
52-летний мужчина на автомобиле «Hyundai HD 78» сбил пешехода - женщину. Она находилась на проезжей части по ходу движения автомобиля, на неосвещенном участке дороги, в темное время суток без световозращающих элементов.
В результате ДТП в Туле женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее личность в настоящее время выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU