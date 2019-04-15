В Туле иномарка насмерть сбила женщину

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-15T14:37:38+03:00

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13 апреля 2019 года, в 22:20 на 189-ом километре автодороги М-2 «Крым» городского округа города Тулы произошло ДТП.

52-летний мужчина на автомобиле «Hyundai HD 78» сбил пешехода - женщину. Она находилась на проезжей части по ходу движения автомобиля, на неосвещенном участке дороги, в темное время суток без световозращающих элементов.

В результате ДТП в Туле женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее личность в настоящее время выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU