2019-04-15T14:17:35+03:00
Общество

В Туле откроется выставка «Кремли России»

Виктория ЯКУШИНА
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C 21 по 23 апреля, в Туле пройдут обсуждения проблем реставрации объектов культурного наследия, а также размещения в них музеев и привлечения туристов. На мероприятии обсудят и современные формы работы учреждений культуры.

Кроме того, 22 апреля для туляков запланирована открытая лекция «Тайны Тульского кремля. Она пройдет в атриуме, в 18:30. Здесь же откроется выставка «Кремли России».

Ко всему прочему тулякам предлагается стать участниками вечерней экскурсионной программы по старинной древней крепости.

Заявки принимаются по электронной почте: proekt@museum-tula.ru, а также по телефону 8 (4872) 52-99-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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