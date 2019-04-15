За ночь в Тульской области поймали пятерых нелегальных перевозчиков пассажиров
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный перевозчик».
Так, в ночь на понедельник очередная проверка прошла на 120 километре автодороги «Крым». В результате, были пойманы пять водителей, осуществлявших, по предварительным данным, незаконную перевозку пассажиров.
На всех правонарушителей были составлены административные протоколы.
Кроме того, сотрудниками ГИБДД было зафиксировано семь фактов управления авто с неисправностями, при которых эксплуатация транспорта запрещена.
Оперативно-профилактические мероприятия с привлечением всех контролирующих органов проводятся регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU