2019-04-15T14:10:40+03:00
Происшествия

За ночь в Тульской области поймали пятерых нелегальных перевозчиков пассажиров

Были составлены административные протоколы
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный перевозчик».

Так, в ночь на понедельник очередная проверка прошла на 120 километре автодороги «Крым». В результате, были пойманы пять водителей, осуществлявших, по предварительным данным, незаконную перевозку пассажиров.

На всех правонарушителей были составлены административные протоколы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД было зафиксировано семь фактов управления авто с неисправностями, при которых эксплуатация транспорта запрещена.

Оперативно-профилактические мероприятия с привлечением всех контролирующих органов проводятся регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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