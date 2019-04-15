В ДТП с четырьмя авто под Тулой пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-15T14:08:19+03:00

Изменить размер текста: A A

12 апреля 2019 года, в 20:20 минут на улице 14 декабря города Узловая Тульской области произошло ДТП.

29-летний молодой человек на автомобиле «Ford Mondeo», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями: «Lifan X60», под управлением мужчины 31 года, и «ВАЗ-211440», под управлением 25-летнего молодого человека.

После удара автомобиль «Lifan» врезался в автомобиль «Lada Kalina», под управлением мужчины 55 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Lifan» - девятилетний мальчик.

Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем кресле.

ИСТОЧНИК KP.RU