В ДТП с четырьмя авто под Тулой пострадал ребенок
12 апреля 2019 года, в 20:20 минут на улице 14 декабря города Узловая Тульской области произошло ДТП.
29-летний молодой человек на автомобиле «Ford Mondeo», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями: «Lifan X60», под управлением мужчины 31 года, и «ВАЗ-211440», под управлением 25-летнего молодого человека.
После удара автомобиль «Lifan» врезался в автомобиль «Lada Kalina», под управлением мужчины 55 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Lifan» - девятилетний мальчик.
Он получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем кресле.
ИСТОЧНИК KP.RU