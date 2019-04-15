В Туле 22-летний парень угнал машину у таксиста
Полицейскими в Туле пойман подозреваемый угоне. Его жертвой стал водитель такси, перевозивший в ночное время клиента – представителя цыганского этноса.
После перемещений по городу, уже в утренние часы, находясь в Скуратовском микрорайоне, водитель ненадолго вышел из салона своего авто «Шкода Октавия».
Представитель цыганского этноса решил воспользоваться тем, что остался один в машине, сел за руль и уехал, не дожидаясь владельца.
Потерпевший сразу же обратился в полицию. Как оказалось, в салоне машины оставались мобильные устройства с установленным приложением, позволяющим отслеживать перемещение такси.
Кроме того, полицейские проверили записи городских камер видеонаблюдения, чтобы убедиться в правильности передаваемой мобильным приложением информации.
На основании этих сведений автомобиль и водитель за несколько десятков минут были найдены около магазина.
22-летний безработный подозреваемый в угоне задержан.
В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU