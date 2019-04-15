2019-04-15T12:59:43+03:00
Происшествия

В Туле 22-летний парень угнал машину у таксиста

Подозреваемый в угоне уже задержан
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейскими в Туле пойман подозреваемый угоне. Его жертвой стал водитель такси, перевозивший в ночное время клиента – представителя цыганского этноса.

После перемещений по городу, уже в утренние часы, находясь в Скуратовском микрорайоне, водитель ненадолго вышел из салона своего авто «Шкода Октавия».

Представитель цыганского этноса решил воспользоваться тем, что остался один в машине, сел за руль и уехал, не дожидаясь владельца.

Потерпевший сразу же обратился в полицию. Как оказалось, в салоне машины оставались мобильные устройства с установленным приложением, позволяющим отслеживать перемещение такси.

Кроме того, полицейские проверили записи городских камер видеонаблюдения, чтобы убедиться в правильности передаваемой мобильным приложением информации.

На основании этих сведений автомобиль и водитель за несколько десятков минут были найдены около магазина.

22-летний безработный подозреваемый в угоне задержан.

В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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