В Тульской области организована горячая линия по вопросам качества услуг в общепитах
В период с 8 по 28 апреля 2019 года, Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организована горячая линия по вопросам качества услуг в организациях общественного питания.
Специалисты проконсультируют потребителей по вопросам качества услуг в организациях общественного питания, соблюдения требований нормативной документации, порядка рассмотрения обращений потребителей.
Время работы горячей линии: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 12:00 до 13:00.
Контактные телефоны:
- Управление (4872) 37-32-57, 37-40-75;
- Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30, 4-09-07;
- Ефремововский территориальный отдел (48741) 6-54-56, 6-10-11;
- Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06;
- Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.
ИСТОЧНИК KP.RU