2019-04-15T11:12:22+03:00
Общество

В Тульской области организована горячая линия по вопросам качества услуг в общепитах

Виктория ЯКУШИНА
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В период с 8 по 28 апреля 2019 года, Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организована горячая линия по вопросам качества услуг в организациях общественного питания.

Специалисты проконсультируют потребителей по вопросам качества услуг в организациях общественного питания, соблюдения требований нормативной документации, порядка рассмотрения обращений потребителей.

Время работы горячей линии: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 12:00 до 13:00.

Контактные телефоны:

- Управление (4872) 37-32-57, 37-40-75;

- Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30, 4-09-07;

- Ефремововский территориальный отдел (48741) 6-54-56, 6-10-11;

- Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06;

- Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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