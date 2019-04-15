Под Тулой микроавтобус влетел в отбойник

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-15T09:53:08+03:00

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15 апреля 2019 года, в 00:25 на 127-м км трассы М-2 "Крым" в Заокском районе Тульской области произошло ДТП.

Микроавтобус "Мерседес-Спринтер" влетел в отбойник.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального спасательного ведомства, в автоаварии пострадал человек.

Подробности выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU