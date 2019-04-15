В Туле обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-15T09:48:29+03:00

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Коммунальные службы Тулы проводят обработку проезжих частей и пешеходных дорожек противогололедными реагентами.

В обработке магистральных и второстепенных улиц задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ обрабатывают и промечтают тротуары, 50 специалистов задействованы в ручной очистке тротуаров, остановочных павильонов.

Администрация города Тулы просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, учитывать погодные условия и быть осторожными!

ИСТОЧНИК KP.RU