2019-04-15T09:48:29+03:00
Общество

В Туле обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Коммунальные службы Тулы проводят обработку проезжих частей и пешеходных дорожек противогололедными реагентами.

В обработке магистральных и второстепенных улиц задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ обрабатывают и промечтают тротуары, 50 специалистов задействованы в ручной очистке тротуаров, остановочных павильонов.

Администрация города Тулы просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, учитывать погодные условия и быть осторожными!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области организована горячая линия по вопросам качества услуг в общепитах
Автобус с детьми опрокинулся в кювет под Тулой: возбуждено уголовное дело
Музеи Куликова поля перешли на летний режим
Под Тулой микроавтобус влетел в отбойник
Более 25 тысяч человек участвовали в субботнике в Туле
Алексей Дюмин поручил сотрудникам ГИБДД усилить патрулирование дорог
Снег в Туле будут вывозить пять бригад
За неделю в Туле произошло 167 ДТП
Коммунальные службы Тулы ликвидировали последствия снегопада
В Тульской области опрокинулся в кювет автобус с детьми
В Тульской области детей-сирот готовят к самостоятельной жизни
В Туле впервые прошло совещание руководителей отделений Русского географического общества
В Туле привели в порядок сквер Льва Толстого
В Туле за неделю поймали и определили в приют 25 собак
В Туле пройдет слет именных школ «Равнение на Героев»
В Тульской области обнаружили два блиндажа с останками советских воинов
Для будущих тульских молодоженов устроили помолвки
В Туле коммунальщики обрабатывают спуски и подъемы противогололедными материалами
В центре Тулы в ДТП с "Мерседесом" погиб водитель "ВАЗа"
Погода в Туле 14 апреля: облачно, осадки и сильный ветер
В Туле на ул. Рязанской организуют полосу разгона
В Тульской области двое цыган пытались украсть металлические трубы