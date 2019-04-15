Алексей Дюмин поручил сотрудникам ГИБДД усилить патрулирование дорог

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-15T09:33:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с ухудшением погоды в Тульской области 14 апреля губернатор Алексей Дюмин провел селекторное совещание.

Заслушав доклады представителей местных органов исполнительной власти и руководителей силовых структур, глава региона поручил сити-менеджеру Тулы Евгению Авилову дополнительно задействовать уборочную технику и необходимый запас реагентов для поддержания безопасности на дорогах города.

Областному УГИБДД было поручено усилить патрулирование дорог для предотвращения ДТП и строгого соблюдения ПДД,

ИСТОЧНИК KP.RU