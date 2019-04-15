Коммунальные службы Тулы ликвидировали последствия снегопада
Движение транспорта не нарушено
Фото: Администрация города
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Коммунальные службы Тулы ликвидировали последствия снегопада. Ночью специалисты расчищали дороги и тротуары, обрабатывали их противогололедными материалами.
Согласно данным федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории областного центра за период с 21:00 13 апреля по 03:00 15 апреля выпало 12,6 мм осадков в виде снега, среднесуточная температура составила 1 градус выше ноля.
Движение транспорта не нарушено.
ИСТОЧНИК KP.RU