СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-15T09:08:41+03:00

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Коммунальные службы Тулы ликвидировали последствия снегопада. Ночью специалисты расчищали дороги и тротуары, обрабатывали их противогололедными материалами.

Согласно данным федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории областного центра за период с 21:00 13 апреля по 03:00 15 апреля выпало 12,6 мм осадков в виде снега, среднесуточная температура составила 1 градус выше ноля.

Движение транспорта не нарушено.

ИСТОЧНИК KP.RU