В Тульской области детей-сирот готовят к самостоятельной жизни

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-14T18:01:56+03:00

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В Тульской области реализуется Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей; постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих организаций.

В программе участвуют Кимовская школа, Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Новомосковский областной центр образования, Тульский техникум социальных технологий.

В Кимовской школе разработана программа «Научиться жить самостоятельно». В ее рамках дети учатся готовить обед, гладить белье, покупать продукты в магазине, оплачивать коммунальные услуги, и т.д. Эти навыки ребята осваивают в социальной гостинице, которая работает уже несколько лет.

Сюда поочередно заселяются воспитанники, успешно прошедшие курс социально-бытовой ориентации. При принятии решения о размещении воспитанников в гостинице учитываются их индивидуальные особенности и предполагаемые проблемы, которые могут возникнуть у них в дальнейшей самостоятельной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU