В Туле впервые прошло совещание руководителей отделений Русского географического общества
В Туле впервые прошло совещание руководителей отделений Русского географического общества Центрального и Приволжского федеральных округов. Его цель – определить перспективные направления региональных отделений, разработать Стратегию регионального развития Общества.
Под флагом РГО тульские туристы, путешественники и исследователи в 2016-2018 годах провели ряд экспедиций и походов как в России, так и за ее пределами.
Среди них: ежегодный автопробег ТулГУ «По дорогам Отечества», ежегодная подводно-археологическая экспедиция у мыса Тарханкут в Западном Крыму, выезд школы туристской подготовки на Эльбрус, поход по памятным местам Великой Северной экспедиции на Камчатке, путешествие в Горную Монголию.
Еще одним из направлений работы общества является поиск мест падений советских самолетов периода Великой Отечественной войны на территории Тульской области, установление имен и судеб не вернувшихся с боевых заданий экипажей.
Совместно с организацией «Тульский Искатель» члены Общества принимали участие в поисковых работах на месте падения советского бомбардировщика Пе-2 в Белевском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU