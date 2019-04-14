СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-14T17:46:31+03:00

Совещание позволило обменяться профессиональным опытом и укрепить связи между регионами

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В Туле впервые прошло совещание руководителей отделений Русского географического общества Центрального и Приволжского федеральных округов. Его цель – определить перспективные направления региональных отделений, разработать Стратегию регионального развития Общества.

Под флагом РГО тульские туристы, путешественники и исследователи в 2016-2018 годах провели ряд экспедиций и походов как в России, так и за ее пределами.

Среди них: ежегодный автопробег ТулГУ «По дорогам Отечества», ежегодная подводно-археологическая экспедиция у мыса Тарханкут в Западном Крыму, выезд школы туристской подготовки на Эльбрус, поход по памятным местам Великой Северной экспедиции на Камчатке, путешествие в Горную Монголию.

Еще одним из направлений работы общества является поиск мест падений советских самолетов периода Великой Отечественной войны на территории Тульской области, установление имен и судеб не вернувшихся с боевых заданий экипажей.

Совместно с организацией «Тульский Искатель» члены Общества принимали участие в поисковых работах на месте падения советского бомбардировщика Пе-2 в Белевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU