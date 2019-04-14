СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-14T17:31:45+03:00

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В Туле за неделю поймали и определили в приют 25 собак. Отлов безнадзорных собак проводился на ул. Л. Толстого, Первомайской, Луначарского, Ф. Смирного, Ю. Фучика в Туле, а также на территории пос. Хомяково, с. Архангельское, пос. Октябрьский, пос. Плеханово.

С отловленными животными будет проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

Напоминаем, что заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.

ИСТОЧНИК KP.RU