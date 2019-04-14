В Туле пройдет слет именных школ «Равнение на Героев»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-14T16:47:30+03:00

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19 апреля в Туле пройдет XI слет именных школ «Равнение на Героев». В мероприятии примут участие обучающиеся и педагоги образовательных организаций, представители ветеранских общественных организаций, администрации города.

В этот раз слет посвящен 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

28 центров образования Тулы удостоены чести носить имена Героев России, Советского Союза и выдающихся соотечественников, земляков. Девиз XI слета звучит так: «В жизни всегда есть место подвигу!».

В рамках слета, эстафету проведения которого в этом году принимает МБОУ «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза И.А. Дементьева». Участникам представится возможность побывать в музее боевой славы, обменяться опытом поисковой работы, музейного дела, деятельности по увековечиванию памяти героев.

ИСТОЧНИК KP.RU