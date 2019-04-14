В Тульской области обнаружили два блиндажа с останками советских воинов
В ближайшее время работы будут продолжены
Фото: Михаил Булдаков
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В Арсеньевском районе поисковой отряд "Штурм" во время проведения поисковых работ на бывших позициях Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) обнаружил засыпанный блиндаж с останками павших советских воинов.
Спустя несколько дней работы на месте обнаружения были продолжены. В результате, буквально в нескольких метрах, был обнаружен еще один блиндаж, также заполненный останками.
ИСТОЧНИК KP.RU