В Тульской области обнаружили два блиндажа с останками советских воинов

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-14T13:47:48+03:00

В ближайшее время работы будут продолжены

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В Арсеньевском районе поисковой отряд "Штурм" во время проведения поисковых работ на бывших позициях Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) обнаружил засыпанный блиндаж с останками павших советских воинов.

Спустя несколько дней работы на месте обнаружения были продолжены. В результате, буквально в нескольких метрах, был обнаружен еще один блиндаж, также заполненный останками.

ИСТОЧНИК KP.RU