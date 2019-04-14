Для будущих тульских молодоженов устроили помолвки
Пары прошли конкурсные испытания, а также услышали напутственные слова от юбиляров
Изменить размер текста:
Для будущих тульских молодоженов устроили информационно-развлекательное мероприятие "Помолвки 2019".
Мероприятие состоялось 13 апреля во Дворце бракосочетания города. В нем приняли участие 7 пар будущих молодоженов и юбиляры супружеской жизни Владимир Ефимович и Светлана Алексеевна Сенниковы.
Пары прошли конкурсные испытания, а также услышали напутственные слова от юбиляров.
ИСТОЧНИК KP.RU