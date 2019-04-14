Для будущих тульских молодоженов устроили помолвки

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-14T13:09:54+03:00

Пары прошли конкурсные испытания, а также услышали напутственные слова от юбиляров

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Для будущих тульских молодоженов устроили информационно-развлекательное мероприятие "Помолвки 2019".

Мероприятие состоялось 13 апреля во Дворце бракосочетания города. В нем приняли участие 7 пар будущих молодоженов и юбиляры супружеской жизни Владимир Ефимович и Светлана Алексеевна Сенниковы.

Пары прошли конкурсные испытания, а также услышали напутственные слова от юбиляров.

ИСТОЧНИК KP.RU