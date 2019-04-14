СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-14T11:38:46+03:00

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14 апреля в Туле коммунальщики обрабатывают спуски и подъемы противогололедными материалами. Изменившиеся погодные условия внесли коррективы в работу городских служб. В областном центре - небольшой снег.

12 единиц техники задействовано в разметании снега на проезжей части и тротуарах, 120 человек - в ручной уборке.

ИСТОЧНИК KP.RU