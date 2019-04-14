В центре Тулы в ДТП с "Мерседесом" погиб водитель "ВАЗа"
По предварительным данным, на полной скорости в отечественный автомобиль въехала иномарка
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В центре Тулы в ДТП с "Мерседесом" погиб водитель "ВАЗа". Авария произошла поздним вечером 13 апреля на на пересечении ул. Мира и пр. Ленина.
Предположительно, от сильного удара при столкновении водитель «ВАЗа» вылетел через лобовое стекло. Прибывшим медикам осталось только констатировать его смерть.
Водитель автомобиля «Мерседес» и его пассажир с травмами были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU