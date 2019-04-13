2019-04-13T17:22:50+03:00
Общество

В Туле на ул. Рязанской организуют полосу разгона

Об этом говорили на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей ситуации на улично-дорожной сети
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле на ул. Рязанской появится полоса разгона длиной 150 метров. Ее организуют по просьбе жителей на данной улице в районе автозаправки.Об этом говорили на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей ситуации на улично-дорожной сети. Работы планируется выполнить в строительный сезон текущего года.

Также по просьбе жителей на ул. Бондаренко в районе дома №33 организуют заездные карманы возле остановочных павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области двое цыган пытались украсть металлические трубы
Трое туляков попались на краже упаковки шоколада
Погода в Туле 13 апреля: облачно и дождь
В Тульской области сгорели три дома: есть пострадавший
На трассе в Тульской области в ДТП пострадали пять человек
Где в Туле синхронизированы светофоры
В тульском селе Хрущево организуют контейнерную площадку
В День космонавтики в Туле открылась выставка "В полет!"
В экспозиции тульского экзотариума появился беличий саймири
В Туле прошла военно-патриотическая акция "День призывника"
В Туле с жителями обсудили работу маршрута № 162к
Туляков предупреждают о мошенничестве в соцсетях
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого начался Всероссийский студенческий турнир математических боев
Весенний фестиваль «Сад-Палисад» в Епифани будет посвящен луку
Задержан туляк, укравший мопед во дворе многоквартирного дома
Злоумышленники, избившие и ограбившие жителя Тулы, задержаны
В Тульской области задержали взяточника, крышевавшего гастробайтеров
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг
«Ростелеком» обеспечил Тульскую область новой системой оповещения
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»