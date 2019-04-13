В Туле на ул. Рязанской организуют полосу разгона

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-13T17:22:50+03:00

Об этом говорили на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей ситуации на улично-дорожной сети

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В Туле на ул. Рязанской появится полоса разгона длиной 150 метров. Ее организуют по просьбе жителей на данной улице в районе автозаправки.Об этом говорили на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей ситуации на улично-дорожной сети. Работы планируется выполнить в строительный сезон текущего года.

Также по просьбе жителей на ул. Бондаренко в районе дома №33 организуют заездные карманы возле остановочных павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU