В Тульской области двое цыган пытались украсть металлические трубы

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-13T15:14:16+03:00

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В Донском двое цыган пытались украсть металлические трубы с территории неохраняемого заброшенного производственного помещения. Правоохранители задержали мужчину и женщину и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится процессуальная проверка. От мужчины и женщины получены признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU