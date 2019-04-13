В Тульской области двое цыган пытались украсть металлические трубы
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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В Донском двое цыган пытались украсть металлические трубы с территории неохраняемого заброшенного производственного помещения. Правоохранители задержали мужчину и женщину и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
По данному факту проводится процессуальная проверка. От мужчины и женщины получены признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU