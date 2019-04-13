Трое туляков попались на краже упаковки шоколада
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж»
Фото: Алексей ФОКИН
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Трое туляков попались на краже упаковки шоколада. С заявлением в полицию обратился директор сетевого супермаркета по улице Гоголевской.
При просмотре записи камер видеонаблюдения стражи порядка выяснили, что хищение совершила группа молодых людей. Ими оказались безработные и ранее судимые 20-летний и 19-летний и 17-летний учащийся. Они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». От задержанных получены признательные показания. Похищенный из магазина товар изъят.
ИСТОЧНИК KP.RU