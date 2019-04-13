2019-04-13T11:03:02+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорели три дома: есть пострадавший

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 апреля в д. Сенево Алексинского района загорелись 3 дома. Сообщение о пожаре на ул. Садовой поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:06.

На место происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 20 минут.

В результате происшествия два рядом стоящих дома сгорели полностью, в третьем обгорела стена, кровля, в комнате обгорела мебель, по всей площади закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 21 человек и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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