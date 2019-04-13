На трассе в Тульской области в ДТП пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-13T10:59:43+03:00

После аварии пострадавших доставили в больницу

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12 апреля на 270 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Киа Сид", "ВАЗ-2110" и грузовик "МАЗ". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:28.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, в ДТП пострадали 5 человек. Они госпитализированы.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU