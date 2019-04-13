На трассе в Тульской области в ДТП пострадали пять человек
После аварии пострадавших доставили в больницу
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 апреля на 270 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Киа Сид", "ВАЗ-2110" и грузовик "МАЗ". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:28.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, в ДТП пострадали 5 человек. Они госпитализированы.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU