2019-04-13T10:59:43+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области в ДТП пострадали пять человек

После аварии пострадавших доставили в больницу
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

12 апреля на 270 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Киа Сид", "ВАЗ-2110" и грузовик "МАЗ". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:28.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, в ДТП пострадали 5 человек. Они госпитализированы.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области двое цыган пытались украсть металлические трубы
Трое туляков попались на краже упаковки шоколада
Погода в Туле 13 апреля: облачно и дождь
В Тульской области сгорели три дома: есть пострадавший
Где в Туле синхронизированы светофоры
В тульском селе Хрущево организуют контейнерную площадку
В День космонавтики в Туле открылась выставка "В полет!"
В экспозиции тульского экзотариума появился беличий саймири
В Туле прошла военно-патриотическая акция "День призывника"
В Туле с жителями обсудили работу маршрута № 162к
Туляков предупреждают о мошенничестве в соцсетях
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого начался Всероссийский студенческий турнир математических боев
Весенний фестиваль «Сад-Палисад» в Епифани будет посвящен луку
Задержан туляк, укравший мопед во дворе многоквартирного дома
Злоумышленники, избившие и ограбившие жителя Тулы, задержаны
В Тульской области задержали взяточника, крышевавшего гастробайтеров
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг
«Ростелеком» обеспечил Тульскую область новой системой оповещения
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста
Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»