Где в Туле синхронизированы светофоры
В результате обследования улично-дорожной сети Тулы с определением интенсивностей транспортных потоков, существующих циклов светофорного регулирования, мест размещения дорожных знаков и светофоров, разработана интерактивная карта дорожных знаков и светофоров на улично-дорожной сети города. Проведены расчеты циклов светофорного регулирования. Разработаны паспорта светофорных объектов с указанием существующих и рекомендованных режимов их работы.
По результатам проведенного обследования были даны рекомендации. Эффективность светофорного регулирования в части снижения задержек в движении может быть значительно увеличена с применением координированного управления и внедрения режима «зеленой волны».
Для обеспечения пропускной способности и предотвращения предзаторовых и заторовых ситуаций, а также для исключения конфликтных точек и повышение безопасности дорожного движения, оптимизации пропускной способности перекрестка и оптимизации пропускной способности улично-дорожной сети в целом, необходима синхронизация светофорных объектов.
В результате проведенного исследования дорожного движения предложено применять координированное управление в режиме жестких программ, то есть изменение длительностей циклов и фаз регулирования в зависимости от реальной транспортной ситуации на дорогах. Отмечено, что такое управление незатратно в реализации и имеет понятную и прозрачную структуру, в которую можно легко внести изменения при эксплуатации светофоров.
В настоящее время работы по синхронизации 52 светофорных объектов уже выполнены на ряде улиц города.
Зареченский округ:
- ул. Пузакова/ул. М Гончары;
- ул. Пузакова, д.46;
- ул. Пузакова/ул. Герцена;
- ул. Пузакова/ул. Демидовская;
- ул. М. Горького/ул. Дульная;
- ул. М. Горького/ул. Демидовская;
- ул. Луначарского, ост. «Заварная»;
- ул. Луначарского/ул. Комсомольская;
- ул. Луначарского/ул. Демидовская;
- ул. Демидовская/ул. Литейная;
- Московское шоссе, д.54;
- ул. Октябрьская (Горелки);
- ул. Октябрьская/Гарнизонный проезд;
- ул. Карпова/ул. Кобзева;
- ул. Октябрьская/ул. Карпова;
- ул. Октябрьская (Аэропорт);
- ул. Октябрьская/ул. Судейского.
Привокзальный округ:
- ул. Тихмянова/ул. Воздухофлотская;
- ул. Чмутова, д.137 (ГИБДД);
- ул. Чмутова/ул. Болотова;
- ул. Болотова/ул. Кабакова;
- ул. Чмутова (Авторынок);
- Павшинский мост;
- ул. Макаренко/ул. Седова;
- Калужское шоссе, д.2 (в сторону Метро);
- Калужское шоссе, д.2 (в сторону города).
Пролетарский округ:
- ул. Щегловская засека/Новомедвенский проезд;
- ул. Щегловская засека, д.5;
- ул. Кирова, д.171;
- ул. Металлургов/ул. Доватора;
- ул. Металлургов/ул. Гайдара;
- ул. Металлургов/ул. Чаплыгина;
- ул. Металлургов/ул. Волкова;
- ул. Металлургов, д.45 (ост. Поликлиника);
- ул. Металлургов, д.80;
- ул. Металлургов/ул. Гастелло;
- ул. Кутузова/ул. Волкова;
- ул. Кутузова, д.102 (вход в парк);
- ул. Кутузова/ул. Попова;
- ул. Кутузова/ул. Гастелло;
- ул. Вильямса/ул. Хворостухина;
- ул. Вильямса (ост. Нестерова);
- ул. Кутузова/ул. Вильямса;
- ул. Металлургов, д.65-А (ост. Декабристов);
- ул. Металлургов, д.94;
- ул. Металлургов (Гипер Спар);
- Веневское шоссе/ул. Сызранская;
- ул. Демидовская плотина, д.8.
Советский округ:
- ул. Революции/ул. Ленина;
- ул. Свободы/ул. Л. Толстого;
- ул. Коминтерна/ул. Ф. Смирнова;
- ул. Коминтерна/ул. Лейтейзена.
Центральный округ:
- Щекинское шоссе (пос. Менделеевский)
- Щекинское шоссе (Косая Гора)
- ул. Тимирязева/проезд Тимирязева;
- ул. Жуковского/ул. Каминского;
- ул. Тургеневская/ул. Каминского.
Мероприятия по приведению работы фаз светофорных объектов в соответствии с рекомендациями компании «Дорожный консалтинг» повлекут за собой следующие изменения: режим «зеленой волны» на основных магистралях и на сетке улиц в центральной части города; повышение пропускной способности группы узлов на 20-25%; повышение безопасности дорожного движения.
До конца года работа по синхронизации будет проведена еще на более сотни светофорных объектах.
В ходе совещания также поднимался вопрос по организации движения на улице Рязанской. По просьбе жителей на данной улице в районе автозаправки будет организована полоса разгона длиной 150 метров. Это позволит снизить число аварийных ситуаций на указанном участке. Работы планируется выполнить в строительный сезон текущего года.
Также по просьбе жителей на ул. Бондаренко в районе дома №33 организуют заездные карманы возле остановочных павильонов. Работу проведут в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Указанная улица вошла в федеральный проект. Все дороги по данной программе в этом году будут отремонтированы комплексно с обустройством остановочных павильонов, заездных карманов, ремонтом тротуаров, с заменой дорожных знаков и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU