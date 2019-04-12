Где в Туле синхронизированы светофоры

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-12T17:50:01+03:00

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В результате обследования улично-дорожной сети Тулы с определением интенсивностей транспортных потоков, существующих циклов светофорного регулирования, мест размещения дорожных знаков и светофоров, разработана интерактивная карта дорожных знаков и светофоров на улично-дорожной сети города. Проведены расчеты циклов светофорного регулирования. Разработаны паспорта светофорных объектов с указанием существующих и рекомендованных режимов их работы.

По результатам проведенного обследования были даны рекомендации. Эффективность светофорного регулирования в части снижения задержек в движении может быть значительно увеличена с применением координированного управления и внедрения режима «зеленой волны».

Для обеспечения пропускной способности и предотвращения предзаторовых и заторовых ситуаций, а также для исключения конфликтных точек и повышение безопасности дорожного движения, оптимизации пропускной способности перекрестка и оптимизации пропускной способности улично-дорожной сети в целом, необходима синхронизация светофорных объектов.

В результате проведенного исследования дорожного движения предложено применять координированное управление в режиме жестких программ, то есть изменение длительностей циклов и фаз регулирования в зависимости от реальной транспортной ситуации на дорогах. Отмечено, что такое управление незатратно в реализации и имеет понятную и прозрачную структуру, в которую можно легко внести изменения при эксплуатации светофоров.

В настоящее время работы по синхронизации 52 светофорных объектов уже выполнены на ряде улиц города.

Зареченский округ:

- ул. Пузакова/ул. М Гончары;

- ул. Пузакова, д.46;

- ул. Пузакова/ул. Герцена;

- ул. Пузакова/ул. Демидовская;

- ул. М. Горького/ул. Дульная;

- ул. М. Горького/ул. Демидовская;

- ул. Луначарского, ост. «Заварная»;

- ул. Луначарского/ул. Комсомольская;

- ул. Луначарского/ул. Демидовская;

- ул. Демидовская/ул. Литейная;

- Московское шоссе, д.54;

- ул. Октябрьская (Горелки);

- ул. Октябрьская/Гарнизонный проезд;

- ул. Карпова/ул. Кобзева;

- ул. Октябрьская/ул. Карпова;

- ул. Октябрьская (Аэропорт);

- ул. Октябрьская/ул. Судейского.

Привокзальный округ:

- ул. Тихмянова/ул. Воздухофлотская;

- ул. Чмутова, д.137 (ГИБДД);

- ул. Чмутова/ул. Болотова;

- ул. Болотова/ул. Кабакова;

- ул. Чмутова (Авторынок);

- Павшинский мост;

- ул. Макаренко/ул. Седова;

- Калужское шоссе, д.2 (в сторону Метро);

- Калужское шоссе, д.2 (в сторону города).

Пролетарский округ:

- ул. Щегловская засека/Новомедвенский проезд;

- ул. Щегловская засека, д.5;

- ул. Кирова, д.171;

- ул. Металлургов/ул. Доватора;

- ул. Металлургов/ул. Гайдара;

- ул. Металлургов/ул. Чаплыгина;

- ул. Металлургов/ул. Волкова;

- ул. Металлургов, д.45 (ост. Поликлиника);

- ул. Металлургов, д.80;

- ул. Металлургов/ул. Гастелло;

- ул. Кутузова/ул. Волкова;

- ул. Кутузова, д.102 (вход в парк);

- ул. Кутузова/ул. Попова;

- ул. Кутузова/ул. Гастелло;

- ул. Вильямса/ул. Хворостухина;

- ул. Вильямса (ост. Нестерова);

- ул. Кутузова/ул. Вильямса;

- ул. Металлургов, д.65-А (ост. Декабристов);

- ул. Металлургов, д.94;

- ул. Металлургов (Гипер Спар);

- Веневское шоссе/ул. Сызранская;

- ул. Демидовская плотина, д.8.

Советский округ:

- ул. Революции/ул. Ленина;

- ул. Свободы/ул. Л. Толстого;

- ул. Коминтерна/ул. Ф. Смирнова;

- ул. Коминтерна/ул. Лейтейзена.

Центральный округ:

- Щекинское шоссе (пос. Менделеевский)

- Щекинское шоссе (Косая Гора)

- ул. Тимирязева/проезд Тимирязева;

- ул. Жуковского/ул. Каминского;

- ул. Тургеневская/ул. Каминского.

Мероприятия по приведению работы фаз светофорных объектов в соответствии с рекомендациями компании «Дорожный консалтинг» повлекут за собой следующие изменения: режим «зеленой волны» на основных магистралях и на сетке улиц в центральной части города; повышение пропускной способности группы узлов на 20-25%; повышение безопасности дорожного движения.

До конца года работа по синхронизации будет проведена еще на более сотни светофорных объектах.

В ходе совещания также поднимался вопрос по организации движения на улице Рязанской. По просьбе жителей на данной улице в районе автозаправки будет организована полоса разгона длиной 150 метров. Это позволит снизить число аварийных ситуаций на указанном участке. Работы планируется выполнить в строительный сезон текущего года.

Также по просьбе жителей на ул. Бондаренко в районе дома №33 организуют заездные карманы возле остановочных павильонов. Работу проведут в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Указанная улица вошла в федеральный проект. Все дороги по данной программе в этом году будут отремонтированы комплексно с обустройством остановочных павильонов, заездных карманов, ремонтом тротуаров, с заменой дорожных знаков и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU