2019-04-12T17:40:37+03:00
Общество

В День космонавтики в Туле открылась выставка "В полет!"

Юлия КУДЫМОВА
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Фото Алексея ФОКИНА.Фото Алексея ФОКИНА.
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Сегодня, 12 апреля, в Тульском областном художественном музее открылась выставка «В полет!». На ней представлены работы московского художника Дмитрия Цветкова.

Автор - художник, модельер и портной. Наиболее яркие черты его творчества- философское осмысление жизни, поиск связей между разными сферами культуры, выразительные контрасты, внимание к теме государства и патриотизма. Профессиональная биография мастера насчитывает десятки персональных выставок как в России, так и за рубежом.

Фото Алексея ФОКИНА.

Фото Алексея ФОКИНА.

Новая экспозиция в Тульском областном художественном музее проходит в рамках Дня космонавтики. Посетители увидят рисунки Цветкова, отражающие его собственное восприятие Вселенной, а также яркие авторские шинели. Приходите и отправьтесь всей семьёй в виртуальное космическое путешествие!

Вход на вернисаж свободный. Возрастная категория: 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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