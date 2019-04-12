2019-04-12T17:37:00+03:00
Дом. Семья

В экспозиции тульского экзотариума появился беличий саймири

Гизмо полностью влился в стаю
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
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В экспозиции тульского экзотариума "Под пологом тропического леса" появился новый жилец – беличий саймири. Самца назвали Гизмо.

В настоящее время саймири прошел месячный карантин. Несмотря на некоторую настороженность при знакомстве с остальными членами группы, сейчас он полностью влился в стаю. В вольере, посвященном природе Северной Америки, вместе с ним живут самки саймири и капибара Валентин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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