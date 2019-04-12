В экспозиции тульского экзотариума появился беличий саймири
Гизмо полностью влился в стаю
Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
Изменить размер текста:
В экспозиции тульского экзотариума "Под пологом тропического леса" появился новый жилец – беличий саймири. Самца назвали Гизмо.
В настоящее время саймири прошел месячный карантин. Несмотря на некоторую настороженность при знакомстве с остальными членами группы, сейчас он полностью влился в стаю. В вольере, посвященном природе Северной Америки, вместе с ним живут самки саймири и капибара Валентин.
ИСТОЧНИК KP.RU