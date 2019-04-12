В экспозиции тульского экзотариума появился беличий саймири

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-12T17:37:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В экспозиции тульского экзотариума "Под пологом тропического леса" появился новый жилец – беличий саймири. Самца назвали Гизмо.

В настоящее время саймири прошел месячный карантин. Несмотря на некоторую настороженность при знакомстве с остальными членами группы, сейчас он полностью влился в стаю. В вольере, посвященном природе Северной Америки, вместе с ним живут самки саймири и капибара Валентин.

ИСТОЧНИК KP.RU