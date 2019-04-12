В Туле прошла военно-патриотическая акция "День призывника"
Фото Алексея ФОКИНА.
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В пятницу, 12 апреля, молодежный центр «Спектр» провел городскую военно-патриотическую акцию «День призывника».
Фото Алексея ФОКИНА.
С напутственными словами в адрес будущих защитников нашей Родины выступили представители администрации города, военного комиссариата Тульской области, 51-го парашютного полка им. Д. Донского, Тульской епархии, ветеранских организаций.
Фото Алексея ФОКИНА.
Призывники стали участниками интерактивной тематической программы, прошли экзамены на смелость, ловкость, смекалку и начальную военную подготовку.
ИСТОЧНИК KP.RU