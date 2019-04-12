2019-04-12T17:26:26+03:00
Общество

В Туле с жителями обсудили работу маршрута № 162к

По итогам встречи были приняты решения, направленные на улучшение работы общественного транспорта
Мария ВЛАСОВА
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Фото: администрация городаФото: администрация города
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В Туле с жителями территории «Обидимское» обсудили работу маршрута № 162к. На встрече присутствовали представители компании перевозчика, управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В ходе беседы были затронуты вопросы переноса стоянки автобусов маршрута 162к, корректировки расписания движения по маршруту в вечернее время и в выходные дни с учетом мнения жителей.

По итогам встречи были приняты решения, направленные на улучшение работы общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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