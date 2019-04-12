Туляков предупреждают о мошенничестве в соцсетях

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-12T15:38:04+03:00

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В социальными сетями и мессенджерами, как правило, пользуются молодые люди. Часто они с интересом реагируют на предложения заработать без особых усилий.

Мошенники рассылают через личные сообщения предложение пройти онлайн-опрос за хорошее денежное вознаграждение. Для этого нужно лишь пройти по ссылке на сайт и потратить 15-20 минут своего времени. Вопросы достаточно просты, что уже должно смутить: «В каком банке вы предпочитаете получать услуги?», «Каким телефоном вы пользуетесь?», «Как часто вы расплачиваетесь картой?» и т.д. Но веру в легкие деньги подкрепляют регулярно появляющиеся отзывы счастливчиков, которые уже «разбогатели». Итак, вы ответили на 20 вопросов и вам готовы перечислить на карту вознаграждение. Далее жертва вводит персональные данные и данные своей банковской карты. Заполучив эту информацию, аферисты опустошают счет очередного «счастливчика».

Щедрые предложения, поступающие от неизвестных лиц в Интернете, обещания стопроцентной прибыли или приза, потому что «вас выбрала система», должны насторожить, хотя, увы, у многих они отключают критическое восприятие реальности. Даже если желание заработать велико, придерживайтесь простых правил, чтобы сохранить свои финансы: не передавайте незнакомцам персональные данные, не открывайте письма от неизвестных отправителей и не переходите по ссылкам из них; установите на компьютер и мобильные устройства надежную антивирусную программу.Это обезопасит их от вредоносных фишинговых программ, с помощью которых мошенники крадут персональные и платежные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU