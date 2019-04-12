В ТГПУ им. Л.Н. Толстого начался Всероссийский студенческий турнир математических боев

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-12T15:32:01+03:00

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В ТГПУ им. Л.Н. Толстого начался XI Всероссийский открытый студенческий турнир математических боев. Интеллектуальные состязания будут проходить до 18 апреля на базе факультета математики, физики и информатики.

В турнире принимают участие команды шести вузов: Российского технологического университета МИРЭА (г. Москва); Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск); Тульского государственного университета; Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого; Горно-Алтайского государственного университета; Кубанского государственного технологического университета (г. Краснодар).

На торжественном открытии ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого доктор физико-математических наук профессор В.А. Панин, приветствуя участников боев, в частности, сказал:

– По опыту наши преподаватели знают, что участие в таких турнирах означает качественный рост образования студентов, их математическое взросление. Царицей наук назвал математику Карл Гаусс, но с тех пор ее значение еще выросло. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед страной глобальную задачу создания цифровой экономики. Это означает выход на новый уровень, когда инженеру не нужно проводить многочисленные эксперименты, а достаточно создать качественную математическую модель нового объекта. Работа с «цифровыми двойниками» позволит проводить сотни и тысячи виртуальных испытаний. Развитие в этой сфере позволит стране уйти в технологический отрыв, а обеспечит его именно математика...

Об истории матбоев в вузе рассказала декан факультета математики, физики и информатики И.Ю. Реброва. Все началось, когда в 2002 году Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого провел первый Всероссийский студенческий турнир математических боев. Факультет математики, физики и информатики ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал основателем этого интеллектуального соревнования студентов в России и на протяжении многих лет поддерживает традицию проведения турниров.

Членами команд вузов являются студенты очной формы обучения, включая выпускников 2018 года. В состав жюри Турнира входят преподаватели факультета математики, физики и информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого, других вузов Тулы, специалисты по математическим соревнованиям, а также руководители участвующих команд.

Математический бой совмещает математику и спортивную игру, он формирует математическое мышление, а также развивает навык коллективного решения задач, особенно ценный в современной науке.

Организаторы турнира предусмотрели для гостей Тулы обширную культурную программу.

За ходом турнира можно следить на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU