Весенний фестиваль «Сад-Палисад» в Епифани будет посвящен луку

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-12T15:12:32+03:00

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В субботу, 20 апреля, в Музей купеческого быта туляков приглашают на весенний фестиваль «Сад-Палисад». В этом году все события праздника на Куликовом поле объединит новая огородная культура – лук.

Фестиваль «Сад-Палисад» призван напомнить современным огородникам о традиционных формах природопользования, научить экологичному отношению к земле, которая нас кормит, подготовит к новому дачному сезону.

Гостей фестиваля «Сад-Палисад» вновь ждет встреча с селекционером из Волгограда Игорем Подковыровым. Ученый подготовил серию мастер-классов, на которых можно узнать об особенностях выращивания репчатого и зеленого лука в условиях огорода и на подоконнике, познакомиться с луком ресторанным, батуном, пореем, медвежьим луком. Не менее интересным для садоводов и огородников станет беседа о создании цветника с декоративными сортами лука.

Фестиваль «Сад-Палисад» обещает и новые встречи. Специальный гость Куликова поля – известный телевизионный ведущий, блогер и пропагандист здорового образа жизни Геннадий Малахов. Он поделится собственными рецептами кулинарных блюд и косметических средств с использованием лука.

Фестиваль «Сад-Палисад» готовит настоящее луковое раздолье, где можно будет отведать и вместе приготовить разнообразные блюда из лука и с добавлением пряности. Луковый суп и хрустящие колечки, луковые блинчики и мармелад… Кульминацией праздника станет дегустация большого пирога. Он будет собран, как лоскутное одеяло, из маленьких булочек, а внутри – разнообразная луковая начинка.

На фестивале Музей купеческого быта открывает новую выставку «Барановские ситцы: наш российский триумф». В Тульскую область Музей-заповедник «Александровская слобода» привезет коллекцию набивных тканей и платков XIX–XX веков. На открытии выставки сотрудники александровского музея проведут первые экскурсии. Посетители смогут не только оценить красоту мануфактуры купцов Барановых, увидеть эскизы тканей и предметы одежды XIX века, сшитые из нее, но и познакомится с процессом создания знаменитых на весь мир ситцев.

К подготовке модных весенних образов как нельзя кстати придется и мастер-класс Екатерины Зерновой по валянию. Его участники смогут сделать милую брошку-луковицу из шерсти. Также для рукодельников – создание мягких игрушек и гравировка по стеклу. Для спортсменов и любителей активного отдыха – стрельба из лука и соревнования семейных команд.

Завершится субботний день в епифанском музее традиционной акцией «Библионочь». В этом году она проходит под знаком Года культуры в России. Музей купеческого быта предлагает в рамках акции вспомнить о 120-летии Андрея Платонова и познакомиться с современными интерпретациями повести «Епифанские шлюзы» на театральных сценах.

ИСТОЧНИК KP.RU