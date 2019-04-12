2019-04-12T14:29:54+03:00
Общество

Задержан туляк, укравший мопед во дворе многоквартирного дома

Юлия КУДЫМОВА
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Преступление было совершено в ночное время. Внимание злоумышленника привлекло транспортное средство, оставленое без присмотра около многоквартирного жилого дома. Предположительно, в связи с доступностью мопеда и возник умысел на его хищение.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки выяснили личность и местонахождение вероятного похитителя. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.

Подозреваемый местный житель признался в содеянном, похищенное изъято. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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