Задержан туляк, укравший мопед во дворе многоквартирного дома
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Преступление было совершено в ночное время. Внимание злоумышленника привлекло транспортное средство, оставленое без присмотра около многоквартирного жилого дома. Предположительно, в связи с доступностью мопеда и возник умысел на его хищение.
В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки выяснили личность и местонахождение вероятного похитителя. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.
Подозреваемый местный житель признался в содеянном, похищенное изъято. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU