Злоумышленники, избившие и ограбившие жителя Тулы, задержаны

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-12T14:21:02+03:00

В ходе расследования будут установлены все детали и обстоятельства произошедшего

Изменить размер текста: A A

В Скуратовском микрорайоне Тулы двое злоумышленников напали на 28-летнего мужчину. Они избили его, забрали деньги и скрылись на иномарке с регистрационными знаками московского региона.

Жертва противоправного деяния сообщил о происшествии в полицию. В кратчайшие сроки полицейские выяснили личности вероятных злоумышленников и приняли меры для установления их местонахождения и задержания.

Полицейскими были обнаружены 39-летний неработающий ранее судимый житель Киреевского района и его неработающий 44-летний подельник, зарегистрированный в Московской области. Оба доставлены для разбирательства.

Подозреваемые признались в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж». В ходе расследования будут установлены все детали и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU