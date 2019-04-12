В Тульской области задержали взяточника, крышевавшего гастробайтеров

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-12T13:09:57+03:00

Алексинский следком возбудил уголовное дело о попытке дать взятку должностному лицу за бездействие

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В среду, 10 апреля, были задержаны иностранные граждане для проверки режима пребывания и соблюдения правил миграционного.

Вечером этого же дня в отделении появился мужчина и попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 30 000 рублей, чтобы тот не составлял в отношении иностранцев протокол об административных правонарушениях за нарушение миграционного законодательства.

Сотрудник отказался принять данные денежные средства, преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками полиции.

После совершения преступления мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления.

Также следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU