2019-04-12T12:06:16+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил Тульскую область новой системой оповещения

«Ростелеком» завершил работы по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО1) населения Тульской области в рамках контракта с региональным правительством.
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Цифровой провайдер оснастил новым оборудованием 24 района Тульской области, подключив 83 сиренных и 43 речевых пункта оповещения. Кроме того, специалисты компании модернизировали оборудование и каналы связи в 23 центрах муниципального уровня и 2 центрах регионального уровня: развернули новые пункты управления и по оптике «Ростелекома» подключили современное серверное оборудование. В итоге реализовано не только централизованное оповещение на случай ЧС, но и автоматическое уведомление должностных лиц.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в любой момент, и от надёжности системы оповещения зависят жизни тысяч людей. В сотрудничестве с региональным правительством и МЧС Тульской области «Ростелеком» полностью модернизировал систему. Мы заменили устаревшие медные линии связи на оптику, развернули сеть VPN, установили новое оборудование, обеспечили бесперебойную связь между центрами управления и пунктами оповещения по радио- и GSM каналам. Всё это позволило существенно повысить надёжность системы и реализовать возможность речевого оповещения населения на случай ЧС».

Виртуальная частная сеть (VPN, Virtual Private Network) – одна из самых востребованных услуг «Ростелекома». Сервис позволяет объединять разрозненные офисы и филиалы в единую защищенную корпоративную сеть с гарантией качества обслуживания. Сеть VPN – это инструмент создания мощной системы корпоративного управления для эффективного контроля ресурсов компании и оптимизации производственных процессов. Клиенты получают возможность интегрировать финансовую информацию, автоматизировать любые бизнес-процессы необходимые для ведения продаж, закупок и учета производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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