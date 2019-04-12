2019-04-12T10:59:23+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум»

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Банк УРАЛСИБ и Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают клиентам программу накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум». Приобрести полис можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Страховая программа «Счастливый ребенок Премиум» позволяет сформировать накопления к определенному сроку на ключевые цели в жизни ребенка и обеспечить финансовую поддержку в случае непредвиденных ситуаций, связанных со здоровьем ребенка и родителя.

Клиент может самостоятельно включить в полис набор рисков по программе, список выгодоприобретателей с указанием доли, периодичность взноса и его размера, а также страховую сумму. Кроме того, в полис автоматически включена защита на время занятий спортом (почти 90 видов, включая плавание, футбол, теннис, хоккей, баскетбол, скейтбординг, занятия гимнастикой и др.).

Программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 70 лет. Срок страхования составляет на выбор от 5 до 20 лет, минимальный размер годового взноса – 120 000 руб. при оплате в рассрочку или 500 000 руб. при единовременной оплате.

Получить подробную информацию по программе накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок Премиум» можно в отделениях Банка УРАЛСИБ и по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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