Бесправный водитель мопеда оказался в кювете

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-12T10:43:38+03:00

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В четверг, 11 апреля, в 16-32 в Тульской области на 14-ом километре автодороги «Ясногорск – Федяшево – Ревякино» 43-летний водитель мопеда «Racer СМ110» попал в ДТП.

Транспортное средство не имело государственного регистрационного знака, водитель управлял им без водительского удостоверения. По предварительной информации, мужчина съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда, который получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия водитель бел без мотошлема.

ИСТОЧНИК KP.RU