В Туле задержан мужчина, промышлявший кражами из ячеек в супермаркетах

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-12T10:36:30+03:00

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По предварительным данным, 34-летний мужчина похитил чужое имущество из ячейки хранения вещей в гипермаркете. Полицейские изобличили неработающего жителя областной столицы в одном факте кражи.Он признался в хищении мобильного телефона и продуктов питания.

Сейчас в городском УМВД России проводится работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемого и проверяют его на причастность к другим возможным аналогичным кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU