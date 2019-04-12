В Туле задержан мужчина, промышлявший кражами из ячеек в супермаркетах
Изменить размер текста:
По предварительным данным, 34-летний мужчина похитил чужое имущество из ячейки хранения вещей в гипермаркете. Полицейские изобличили неработающего жителя областной столицы в одном факте кражи.Он признался в хищении мобильного телефона и продуктов питания.
Сейчас в городском УМВД России проводится работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемого и проверяют его на причастность к другим возможным аналогичным кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU