2019-04-12T10:23:06+03:00
Общество

Где 12 апреля в Туле отключат холодную воду

Юлия КУДЫМОВА
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В пятницу, 12 апреля, будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

с 10-00 до окончания работ - ул.Загородный проезд д.д. 3,7а,

с 09-30 до окончания работ на ул. Московская д.д. 17,19,34, ул. Серебровская д.22,ул. Чехова – ч/сектор.

с 10-00 до окончания работ будет на ул. Чапаева д.40.

Отключения связаны с производством ремонтно-восстановительных работ. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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