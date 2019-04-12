2019-04-12T09:37:41+03:00
Общество

12 апреля в Туле ветренно и пасмурно

Тепло вернётся лишь к началу следующей недели
Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 12 апреля, в Туле пасмурная погода и дождь с ветром. По мнению синоптиков, похолодание задержится на несколько дней, так что выходные не порадуют туляков весенним солнышком. Тепло вернётся лишь к началу следующей недели.

Днем вероятен сильный дождь, столбик термометра покажет всего +2..+4°. Ветер северо-восточный, сильный, порывы до 12 м/с. Вечером также пройдёт небольшой дождь. Ближайшей ночью сохранится пасмурная погода, сильный дождь, возможен туман, температура +1..+3°. Атмосферное давление в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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