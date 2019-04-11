2019-04-11T18:02:08+03:00
Общество

В Туле прошел конкурс красоты «Краса России Тула – 2019»

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Фото: Илья БурдунФото: Илья Бурдун
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8 апреля на сцене Тульской областной филармонии прошел X юбилейный областной фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула – 2019». Организатором и правообладателем фестиваля выступает модельно -продюсерское агентство GOLD MODELS – эксклюзивный представитель национального конкурса Краса России по тульскому региону.

Легендарный фестиваль "Краса России" ведет историю с 1995 года. Финалистки представляют Россию на самых престижных мировых форумах красоты "Мисс Мира", " Мисс Вселенная", "Мисс Земля".

В финальном шоу приняли участие 18 великолепно подготовленных девушек из Тулы и области.

По традиции фестиваль состоял из нескольких этапов: знакомство, дефиле в купальниках, в вечерних платьях, общий танец, в котором одновременно на сцене были задействованы все конкурсантки. Конкурс талантов стал самым ярким моментом мероприятия . Девушки показали все на что были способны Творческие номера были исполнены на самом высоком уровне и в разных жанрах.

В состав звездного жюри вошли : самый известный в России международный модельный скаут и фотограф, открывшего миру Наталью Водянову и других известных топ-моделей Алексей Васильев, генеральный директор международного модельного агентства «CASTA MODELS» , Александра Высоцкая из « SP-Models» Испания. Впервые оценить бьюти состязание приехала основатель и бессменный директора конкурса Краса России Татьяна Андреева.

Организаторы конкурса пригласили в Тулу много звездных гостей. Так, для зрителей спела победительница детского «Евровидения» Софья Фисенко, выступил юный актер и телеведущий телеканала «Карусель» Никита Жоричев. Также специальным гостем и членом жюри конкурса стала Лада Акимова, обладательница титула «Мисс Земля-2017». И популярный певец и актер Владимир Брилев.

В показах всемирно известных брендов выступили профессиональные и совсем юные модели агентства. Победительницами прошлых лет была представлена коллекция причесок « GOLD», созданная специально для юбилейного фестиваля партнерами проекта салоном красоты Алмаз.

Многие из девушек пришли в модельный бизнес с серьезными намерениями, для них конкурс – начало профессиональной карьеры модели и за этим дело не стало. Алексей Васильев пригласил в Москву на фотосессию 15 летнюю Анастасию Гурину, в Испанию на конкурс были приглашены Дарья Фролова и Светлана Санина, диплом на бьюти фотосессию в Москве получила Диана Пучкова.

В своем выборе жюри были единогласны. Абсолютно все девушки получили титулы, номинации, памятные дипломы, короны и эксклюзивные наградные ленты. Каждая конкурсантка с присвоением титула была награждена ценными подарками и призами от организаторов и спонсоров фестиваля.

Призовые титулы и номинации распределились таким образом.

Титул «1-ая Красавица Тулы – 2019» завоевала Анастасия Шинкарева, титула «2-ая Красавица Тулы – 2019» удостоилась Софья Ноздрякова, а звание «Юная Краса Тулы – 2019» жюри присудило Диане Пучковой.

Для объявления победительницы на сцену вышла Татьяна Андреева. Главный титул и драгоценную корону выиграла 17-летняя тулячка Светлана Санина.

На церемонии награждения Татьяна преподнесла конкурсанткам сюрприз . В честь юбилея пригласила на финал 25 го национального конкурса Краса России сразу несколько участниц – Светлану Санину, Диану Пучкову, Дарью Фролову, Софью Криводанову. Президент фестиваля в Туле Светлана Моторина воспользовавшись своим правом ,тоже вручила приглашение обладательнице одного из главных титулов Краса GOLD MODELS Анастасии Шинкаревой представить нашу область в июне на Красе России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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