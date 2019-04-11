В Туле проходит выставка «Наследники Левши-2019»
В Туле проходит выставка «Наследники Левши-2019» на базе Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества.
На выставке представлено 412 экспонатов. Мастерство и талант в области декоративно-прикладного и научно-технического творчества на суд зрителей представили 582 школьника из 35 образовательных учреждений города Тулы.
Юные конструкторы и исследователи представили самостоятельно разработанные электротехнические приборы, робототехнические устройства, архитектурные проекты и действующие модели старинного оружия.
Посетить выставку можно по адресу: Тула, ул. Пузакова, д. 48.
Время работы выставки: с 09.30 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00.
ИСТОЧНИК KP.RU