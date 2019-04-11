2019-04-11T17:29:32+03:00
Общество

В Туле проходит выставка «Наследники Левши-2019»

На выставке представлено 412 экспонатов
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле проходит выставка «Наследники Левши-2019» на базе Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества.

На выставке представлено 412 экспонатов. Мастерство и талант в области декоративно-прикладного и научно-технического творчества на суд зрителей представили 582 школьника из 35 образовательных учреждений города Тулы.

Юные конструкторы и исследователи представили самостоятельно разработанные электротехнические приборы, робототехнические устройства, архитектурные проекты и действующие модели старинного оружия.

Посетить выставку можно по адресу: Тула, ул. Пузакова, д. 48.

Время работы выставки: с 09.30 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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