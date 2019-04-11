2019-04-11T17:23:18+03:00
Общество

В Туле обсудили формирование новой маршрутной транспортной сети

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В администрации города обсудили формирование новой маршрутной транспортной сети. При ее разработке будут учтены новые микрорайоны. Это будет живой организм, который будет меняться в зависимости от потребностей.

На совещании также было отмечено, что в городе существуют основные улицы, где сходятся десятки маршрутов. Для того чтобы их разгрузить необходимо создавать выделенные полосы. Однако пока это невозможно. Необходима реконструкция узких мест.

Сейчас планируется расширение улицы Ложевой. Там будут предусмотрены остановки, доступная среда, безопасность и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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