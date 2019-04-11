2019-04-11T16:41:15+03:00
Общество

Технологии МегаФона помогут российским хирургам спасать жизни

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Общество эндоскопических хирургов России имени академика В. Д. Федорова (РОЭХ) и МегаФон подписали соглашение, в рамках которого оператор связи представляет в распоряжение российских врачей телемедицинскую платформу, позволяющую повысить безопасность при проведении сложных хирургических операций в экстренных и плановых ситуациях.

Телемедицинская платформа МегаФон – облачный сервис, позволяющий медицинским учреждениям проводить удаленные консультации по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, обеспечивает удаленный контроль состояния здоровья пациентов.

Члены Общества эндоскопических хирургов России получают доступ ко всему функционалу Телемедицинской платформы, что позволяет в любое время, как в операционной, так из любой точки мира, контролировать ход операции и получать видео операционного поля.

Своевременная помощь эксперта в таких ситуациях помогает оперирующему хирургу принять правильное решение, ведь к платформе подключается размещенный в операционной телемедицинский комплекс, к которому можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое медицинское оборулование. В случае сложной ситуации платформа позволяет получить помощь экспертного сообщества прямо в ходе хирургического впемешательства.

Платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее в любом стационаре, как районной больнице, так и Национальном медицинским исследовательским центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле прошел конкурс красоты «Краса России Тула – 2019»
В Туле проходит выставка «Наследники Левши-2019»
В Туле обсудили формирование новой маршрутной транспортной сети
Где работает коммунальная техника в Туле 11 апреля
Тульская область поделилась опытом с рязанскими коллегами
С улиц Тулы убирают рекламные вывески
В Тульской области за сутки обнаружили восемь нелегальных перевозчиков
В Тульской области мужчина обокрал соседний дом
Мотосезон в Туле откроется 2 мая
В Туле при поддержке ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет IV городской Science Slam Тула
В Туле мужчина лопатой разбил несколько машин
На предприятии в Тульской области трудились нелегалы: 13 человек могут депортировать
120 тульских школьников приняли участие в заочном туре олимпиады "Умники и умницы"
В Тульской области большегруз столкнулся с легковушкой: пострадал трехлетний ребенок