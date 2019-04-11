2019-04-11T15:26:10+03:00
Общество

Где работает коммунальная техника в Туле 11 апреля

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11 апреля в уборке Тулы задействованы 128 человек и 54 единицы специализированной техники.

Сегодня проводятся работы по поливу проезжих частей автомобильных дорог и тротуаров, сбору и вывозу смета, подготовке к покраске ограждений безопасности.

В частности, работы по очистке ограждений безопасности для дальнейшей окраски проводятся на Красноармейском проспекте, ул. Ложевой.

Мойка тротуаров и парковочного пространства в ночь на 11 апреля проводилась по улицам: Советская, Дзержинского, Садовый пер., Тургеневская, Металлургов, Станиславского, Агеева, Коминтерна, Октябрьской, Советской, пр. ленина, Красноармейский пр., Лейтейзена, Демонстрации, Дм. Ульянова.

Мойка проезжих частей автомобильных дорог проводится по магистральным и второстепенным улицам Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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