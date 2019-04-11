2019-04-11T14:45:28+03:00
Политика

Тульская область поделилась опытом с рязанскими коллегами

Речь шла о развитии АПК и других отраслей
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Тульская область поделилась опытом с рязанскими коллегами. Рабочая встреча прошла 11 апреля в правительстве региона.

Рязанским коллегам был представлен опыт Тульской области в сфере государственной регистрации вещных прав на мелиоративные системы, гидротехнические сооружения, создания и использования цифровой модели типового региона «Геоскан».

Члены прибывшей делегации поблагодарили правительство Тульской области за взаимодействие и обмен опытом, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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