С улиц Тулы убирают рекламные вывески
Мера направлена на формирование целостного архитектурно-художественного облика города
Фото: Алексей ФОКИН
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11 апреля на ул. Октябрьской, д. 24 проходит рейд управления по административно-техническому надзору по размещению рекламных вывесок.
Собственник офисного здания (Октябрьская, 24) после предписания УАТН снял все вывески и в ближайшее время заменит их на новые, которые соответствуют данной зоне.
Постепенно будут приводить к единому стиль весь город. В центре Тулы планируют убрать 1 000 рекламных щитов.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU