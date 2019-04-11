С улиц Тулы убирают рекламные вывески

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-11T14:35:15+03:00

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11 апреля на ул. Октябрьской, д. 24 проходит рейд управления по административно-техническому надзору по размещению рекламных вывесок.

Собственник офисного здания (Октябрьская, 24) после предписания УАТН снял все вывески и в ближайшее время заменит их на новые, которые соответствуют данной зоне.

Постепенно будут приводить к единому стиль весь город. В центре Тулы планируют убрать 1 000 рекламных щитов.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU