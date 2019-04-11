В Тульской области за сутки обнаружили восемь нелегальных перевозчиков
Среди нарушителей - водители такси
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В Тульской области полицейские обнаружили восемь нелегальных перевозчиков. Нарушения были найдены, в том числе при поездках в автомобилях такси.
Таковы результаты полицейских рейдов по выявлению «нелегальных перевозчиков» за минувшие сутки.
- Ежедневно полицейскими фиксируются деяния, связанные с противоправным оказанием услуг по перевозке граждан. Факт отсутствия специальной лицензии у водителя является административным правонарушением. В этом случае пассажирам не может быть обеспечена безопасность во время поездки, - сообщают в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU